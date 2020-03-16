"Надо собираться": "слуга народа" сделал заявление о карантине в Раде

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Виталий Безгин стал гостем эфира ObozTV.

Нардеп прокомментировал введение карантина из-за коронавируса и выступил против ограничения работы органов власти, в частности – Верховной Рады.

"С одной стороны есть вопрос безопасности, с другой – парламент, исполнительная власть и Офис президента обеспечивают функционирование государства. Потому если будет потребность работать в карантин хоть 24/7, надо работать, поскольку если будут возникать какие-то потребности реагировать на заболевание, надо собирать внеочередные сессии и собираться на работе, несмотря на риск", – подчеркнул депутат.

Безгин отметил, что нардепы могут работать над законопроектами в некоторых комитетах и подкомитетах в режиме онлайн. Однако сама Верховная Рада голосовать онлайн не может, потому она должна собираться в случае необходимости.

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