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16 марта • обновлено в 18:09
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Коронавирус в Черновицкой области: озвучены новые данные о заболевших

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Заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак стала гостьей эфира ObozTV.

Чиновница прокомментировала ситуацию с вспышкой коронавируса COVID-19 в области.

По ее словам, из четырех случаев, которые лабораторно подтверждены в Черновицкой области, все четыре – средней сложности.

"Можно сказать, что мы работаем на упреждение в рамках стандартов Всемирной организации здравоохранения. Когда мы человека госпитализируем с подозрением, мы за несколько часов определяем всех контактных лиц, которые находились рядом, и локализуем ситуацию относительно распространения коронавируса в пределах Черновицкой области", – отметила Гусак.

Замглавы ОГА отметила, что за период с февраля в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировано 30 лиц с подозрением на коронавирус. Из них 4 случая подтвердились и 7 случаев дали негативный результат лабораторного теста.

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