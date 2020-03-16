Коронавирус в Черновицкой области: озвучены новые данные о заболевших

Заместитель главы Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак стала гостьей эфира ObozTV.

Чиновница прокомментировала ситуацию с вспышкой коронавируса COVID-19 в области.

По ее словам, из четырех случаев, которые лабораторно подтверждены в Черновицкой области, все четыре – средней сложности.

"Можно сказать, что мы работаем на упреждение в рамках стандартов Всемирной организации здравоохранения. Когда мы человека госпитализируем с подозрением, мы за несколько часов определяем всех контактных лиц, которые находились рядом, и локализуем ситуацию относительно распространения коронавируса в пределах Черновицкой области", – отметила Гусак.

Замглавы ОГА отметила, что за период с февраля в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы госпитализировано 30 лиц с подозрением на коронавирус. Из них 4 случая подтвердились и 7 случаев дали негативный результат лабораторного теста.

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