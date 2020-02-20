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20 февраля • обновлено в 22:00
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Фейки о коронавирусе работают против Гончарука: экс-сотрудник СБУ

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Экс-сотрудник СБУ Украины Иван Ступак в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, сколько продлится расследование о недостоверной информации, которую Украине распространили о коронавирусе.

"Расследование может длиться долго, у нас вообще расследования продолжаются долго. Пусть ищут, это их обязанность. А кому это интересно? Это для внутреннего потребления, мы же видим ситуацию в Новых Санжарах. Вся эта структура работает против премьер-министра Украины . Это все под него. Не под президента, ведь он не имеет никакого отношения к этому", - заявил Ступак.

Он высказал мнение, что премьер-министра уже "расшатывают" достаточно долгое время.

"Уже было достаточно много информационных вбросов, то о его ориентации, то о том, что мы будем догонять Беларусь еще 50 лет, то эти записи его разговоров", - добавил экс-сотрудник СБУ

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