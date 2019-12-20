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20 декабря • обновлено в 19:47
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Обзор важнейших новостей на вечер пятницы 20 декабря

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Ведущий программы "Итоги" Вадим Колодийчук рассказал о важнейших новостях по состоянию на вечер пятницы 20 декабря.

Никаких казино под прикрытием лотереи

Экологические протесты прошли в Сиднее

Пикет в Барселоне за независимость Каталонии

Британский парламент голосует за выход из ЕС 31 января

В NASA провели успешный тест нового марсохода​​​​​​​

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