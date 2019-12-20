Обзор важнейших новостей на вечер пятницы 20 декабря
Ведущий программы "Итоги" Вадим Колодийчук рассказал о важнейших новостях по состоянию на вечер пятницы 20 декабря.
Никаких казино под прикрытием лотереи
Экологические протесты прошли в Сиднее
Пикет в Барселоне за независимость Каталонии
Британский парламент голосует за выход из ЕС 31 января
В NASA провели успешный тест нового марсохода
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы