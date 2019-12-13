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13 декабря • обновлено в 19:07
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Расследование по ГСЧС в Одесской области продолжается: пресс-секретарь прокуратуры

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Пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Екатерина Новачлы в прямом эфире на ObozTV отвечала на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Она прокомментировала, сообщалось ли о подозрении кому-то из виновников в Одесской области.

"В настоящее время о подозрении никому не сообщалось, досудебное расследование по данному уголовному производству осуществляют сотрудники в городе Николаеве. Расследование продолжается. Проводятся все необходимые следственные действия и в рамках этого производства проводятся обыски помещения службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области", - заявила пресс-секретарь.

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