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11 декабря • обновлено в 20:03
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Политики должны договариваться, а не драться: народный депутат

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Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал драку в ВР, которая произошла во время рассмотрения земельной реформы.

"Старые политки стремятся заработать себе рейтинг, то есть хайпонуть. Вместо того, чтобы как-то помочь стране в сложные времена. Вместо того, чтобы сходить в церковь свечку поставить, чтобы все удалось, они всегда идут на какие-то такие радикальные действия. Ответственность за это должна быть, ведь не должны такие вопросы решаться драками, особенно, если речь идет о политиках. Они должны садиться за стол переговоров и договариваться", - заявил народний депутат.

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Дмитрий Соломчук
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