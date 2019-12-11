Прожиточный минимум уже был заложен в бюджет: экономист

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости о том, что прожиточный минимум в Украине вырастет вдвое.

"У Гончарука есть официальный телеграм-канал, в котором он сообщил о сумме 4200 грн. Именно это и стало инфоповодом. Давайте рассмотрим моменты. Во-первых, увеличить они не смогут, потому что заложен показатель уже в государственном бюджете. Он рассчитан и определен, там будет рост три раза, но не втрое. Рост будет минимальным, всего на несколько процентов. Это предусмотрено. Пересматривать бюджет, который сегодня был подписан президентом, уже не будут. Это означает, что если и будет поднят прожиточный минимум, то только со следующего года, то есть 2021-го, а не 2020-го. Но закон, который сейчас был рассмотрен в Кабинете министров, предусматривает, чтобы оторвать отдельные статьи расходов или показатели, которые необоснованно привязны к прожиточному минимуму. Например, зарплата отдельных судей определяется по количеству размеров прожиточных минимумов, что конечно необоснованно", - заявил Несходовский.

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