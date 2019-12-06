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6 декабря • обновлено в 18:35
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В РФ царит ощущение большого триумфа российской дипломатии: политолог

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Российский политолог Андрей Окара в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, как в Москве готовятся к встрече в нормандском формате.

"В Москве готовятся очень торжественно. Есть определенное ощущение, что скоро будет праздник. Есть такое ощущение в околополитических кругах как раз от 9 декабря. Большинство людей, которые высказываются на эту тему, у них нет трагических ощущений, наоборот, как-то очень бодро они рассуждают, будто бы уже все порешали. Все принципиально важные документы согласованы, в том числе и с украинской стороной. Поэтому, есть ощущение большого триумфа российской дипломатии, особенно по поводу того, что санкции в отношении РФ будут уменьшены или отменены вообще", - заявил политолог.

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