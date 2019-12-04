НАТО будет меняться: прогнозы эксперта по международным вопросам

Эксперт по международной и внешней политике Игар Тишкевич в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал саммит стран-участниц НАТО, который в эти дни проходит в Лондоне.

"Есть не просто споры и разные позиции НАТО, а необходимость по-новому взглянуть на международные обязательства, в том числе и государств-членов НАТО. Все помнят ситуацию со сбитым российским самолетом над Турцией, когда НАТО отстранилось и не предприняло ничего. Хотя де-факто это было прямое нарушение. С одной стороны это оборонительный альянс, но даже государства Балтии, они не имеют гарантии, что в случае начала какой-то войны против них, НАТО будет их защищать. НАТО будет меняться", - заявил эксперт.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся