Такси не имеет права отказаться от заказа из-за автокресла: юрист

Автоюрист Денис Конюшко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости об ажиотаже вокруг детских автокресел в Украине и имеют ли право таксисты отказываться от перевозки пассажиров с детьми, если в авто нет детского автокресла.

"Ситация с отказами таксистов достаточно типична. У нас действует постановление о том, кто несет ответственность за наличие автокресла в автомобиле. Таксист не имеет права отказать пассажиру в предоставлении услуг ни по причине расстояния, ни по каким-то другим причинам. Но дело в другом, что реального механизма применения каких-либо санкций или штрафов за нарушение указанной нормы этого закона не существует. Кроме того, 90% автомобилей, которые мы вызываем, например, в Киеве, они не такси. Соответственно каким-то образом привести водителя такого авто к ответственности не возможно. И я не знаю специалиста, который бы этим вопросом занялся", - заявил автоюрист.

Он также прокомментировал, имеет ли право водитель требовать уплату штрафа от пассажира.

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