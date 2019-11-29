Новые звания украинских военных: генерал рассказал, что изменится

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (2006-2010) Игорь Романенко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука

Он прокомментировал подписание закона о новых званиях для украинских военных.

"Для наших военных это дает западную поэтапную систему роста. Поскольку там они растут по сержантской линии. Вот я, например, был командиром подразделения, части и т.д. А на западе они растут по сержантской линии, и там сержант, отслуживший 10 -15 лет, получает больше чем лейтенант, который только что пришел", - заявил Романенко.

Кроме того, новые звания, которые приближены к стандартам НАТО, упростят общение и сотрудничество между армиями Украины и стран-НАТО.

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