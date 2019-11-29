Главная Новости
30 ноября • обновлено в 10:53
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Новые звания украинских военных: генерал рассказал, что изменится

2.1т
Читать материал на украинском

Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (2006-2010) Игорь Романенко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука

Он прокомментировал подписание закона о новых званиях для украинских военных.

"Для наших военных это дает западную поэтапную систему роста. Поскольку там они растут по сержантской линии. Вот я, например, был командиром подразделения, части и т.д. А на западе они растут по сержантской линии, и там сержант, отслуживший 10 -15 лет, получает больше чем лейтенант, который только что пришел", - заявил Романенко.

Кроме того, новые звания, которые приближены к стандартам НАТО, упростят общение и сотрудничество между армиями Украины и стран-НАТО.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Игорь Романенко
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
6
8
Смешно
5
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Если двухстволку назвать пулемётом то она начнёт стрелять очередями. Примерно такая логика.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
Нуланд Печеньки, А у вас есть логика ,когда вы себе взяли такое погоняло ?Виктория Нуланд во время протестных акций народа против власти ни на Болотной в РФ в 2011 году, ни во время Революции Достоинства в Украине никакие "печеньки" протестующим не презентовала(были бутерброды,это да ) но примитивных ольгинских заклинило на придуманных печеньках.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Все новости