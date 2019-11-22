Российский адвокат объяснил причину исчезновения личных вещей моряков

Российский адвокат Николай Полозов в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал новости об украденном личном имуществе украинских моряков.

"Официально с этих военных кораблей было изъято в качестве вещественных доказательств радионавигационное оборудование. Там американская система стоит, на мой взгляд, она может представлять интерес для российских военных. Т.е. это уже область промышленной или военной разведки. Были изъяты оттуда все боеприпасы. Т.е. все, что имело отношение к корабельной артиллерии. Эти предметы проходили экспертизу в рамках уголовного дела. Также было изъято личное стрелковое оружие, штатное вооружение, которое находилось на кораблях: автоматы Калашникова, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты. И личные вещи моряков. Основной интерес у следователей вызывали, конечно, мобильные телефоны, компьютеры, флешки, накопители… Все, на чем может быть хоть какая-то информация", - заявил российский адвокат.

Он также прокомментировал, какой интерес российских спецслужб могли вызвать личные вещи, такие как, например, белье украинских моряков.

"Смотрите, какая ситуация. Эти корабли находились фактически без присмотра на протяжении достаточно длительного времени, около 10 месяцев. И как мне поясняли следователи, из-за влажности, из-за условий содержания – корабли были без ухода – часть предметов, которые там остались, они были очень сильно повреждены… Попросту говоря, некоторые предметы одежды сгнили. Поэтому они не стали это отдавать, а просто уничтожили", - пояснил Полозов.

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