Экологическая катастрофа в Кирилловке: новые детали расследования

Журналисты-расследователи Олег Дейнека и Валерий Товмач в прямом эфире на ObozTV отвечали на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Они прокомментировали ситуацию с расследованием экологической катастрофы в Кирилловке.

"Нас фактически вызвали в областной центр, в город Запорожье. Сейчас внутренняя безопасность в Нацполиции проводит расследование по результатам того журналистского расследования, которое мы провели летом. И, соответственно, их интересовало, на основании чего полицейские с автоматическим оружием останавливали журналистов, почему эти полицейские выполняли приказы так называемых "говномесов", то есть бизнесменов, которые зарабатывают на нечистотах в Кирилловке и, как следствие, отравляют всю акваторию Азовского моря. Это собственно и стало причиной нашей поездки в Запорожье. Но там мы увидели, что человек, который фигурирует в нашем расследовании, он не только не допрашивается полицией или не находится в бегах... Нет, этот человек наоборот повышен до статуса фактического губернатора области, поскольку губернатор Запорожской области Виталий Туринок пока областью не управляет, а реальное руководство осуществляет его первый заместитель Иван Федоров", - заявил Олег Дейнеко.

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