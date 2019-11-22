МВФ категорически против возвращения "Привата" Коломойскому: экономист
Экономист Борис Кушнирук в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.
Он прокомментировал, является ли версия Сергея Лещенко относительно требований МВФ о недопущении возвращения национализированных банков их частным владельцам правдивой.
"Здесь бесспорно речь идет о "Привате", и я убежден, что это неполное отражение позиции МВФ. Еще когда весной я находился на сессии совета директоров МВФ, то я получал довольно четкую позицию представителей МВФ, что любые шаги в пользу Коломойского будут восприниматься переходом красной линии, после чего сотрудничество с Украиной будет заморожено", - заявил экономист.
Он добавил, что вопрос с возвращением национализированных банков следует рассматривать более широко.
"Если бы команда президента Зеленского не играла в рейдерский захват Верховного суда, а речь идет именно об этом, то не было бы ни одного подобного решения, ведь Верховный суд уже доказал свою независимость и уже принимал решения, которые были не в пользу господина Коломойского", - отметил Кушнирук.
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