Зеркаль не исчезнет из процессов, которые она вела: прогнозы дипломата

Директор Дипломатической академии имени Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсунский в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, не станет ли отставка госпожи Зеркаль серьезной потерей для Украины в европейских судах.

"Давайте начнем с того, что потери позиции не будет. Вопрос в том, как будет переформатирован процесс продолжения дел, которые она вела. Госпожа Зеркаль - специалист высокого международного класса, она много лет занималась этим вопросом. Но там работает целая команда юристов и украинских, и международных, они готовят позицию, а она ее просто озвучивает и отстаивает как представитель государства. Я думаю, что она продолжит это делать, просто возможно в ином качестве. Может быть найдена другая форма. Я не думаю, что она исчезнет из этих процессов, поскольку она их лучше всех знает ", - заявил Корсунский.

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