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19 ноября • обновлено в 19:05
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Грузинский опыт земельной реформы: советы финансиста

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Финансист Василий Горбаль в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал принятие закона о рынке земли в Украине.

"У нас уже работают агрохолдинги с иностранными владельцами, которые работают пока убыточно, работают с надеждой, что рынок земли заработает, и они также будут допущены к этому рынку", - заявил Горбаль.

По мнению финансиста, рынок земли, который будет доступен иностранцам даст не менее 5% прироста к ВВП.

"Начальный уровень цен на рынке Украины будет значительно ниже, чем в Европе. Будет спекулятивный интерес. Я выступаю против таких горячих инвестиций. Более корректной является статистика прямых иностранных инвестиций", - заявил Горбаль.

Он напомнил об опыте земельной реформы в Грузии и назвал конкретные шаги, которые должна осуществить украинская власть на этом пути.

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