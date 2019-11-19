115 камер будут фиксировать превышение скорости на дорогах Украины

Эксперт по вопросам общественной безопасности Антон Сушко в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал увеличение количества TruCam-ов и их влияние на количество ДТП.

"Основная причина аварий на украинских дорогах - это превышение скорости. Это самая главная проблема всех ДТП и летальных случаев. До вчерашнего дня было довольно мало фото и видеофиксации, поэтому большое количество водителей превышали скорость, и превышали они довольно сильно. 115 приборов на всю Украину - это очень мало, потому участков где превышают скорость, очень много. Но будем надеяться, что количество ДТП будет меньше", - заявил Сушко.

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