Импичмента Трампа не будет: эксперт-международник

Эксперт-международник, экс-сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко в прямом эфире ObozTV прокомментировал возможный импичмент Дональда Трампа.

"Этот процесс импичмента - это чистая профанация со стороны демократической партии. Это кампания по поливке грязью Дональда Трампа. Даже если импичмент проголосуют, то это не пойдет дальше, потому что потом импичмент еще должен проголосовать сенат, а в сенате больше республиканцев. И даже в середине демократической партии не все однозначно, потому что даже процедуру импичмента несколько демократов не голосовали, а двое демократов голосовали против. Они просто готовятся к самому избирательному процессу, который уже начался в США", - заявил Телиженко.

Он отметил, что Украина должна использовать этот процесс в свою пользу. Некоторые украинские политики нас втянули в этот политический процесс глубже. По вине господина Луценко, по мнению эксперта, демократы используют Украину в свою пользу.

"Так же и нам надо играть в эту игру, и выиграть выгодные для себя условия". - заявил Телиженко.

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