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12 ноября • обновлено в 19:14
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В киевском метро новые правила: попрошайкам и музыкантам нельзя

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Во вторник на заседании Киевского городского совета было утверждено новые правила пользования Киевским метрополитеном.

Об этом сообщила служба КГС.

По их информации предыдущие правила, которые были утверждены еще в 1995 году, очень устарели и они не соответствуют требованиям современного законодательства.

Согласно нововведениям, в столичном метро теперь запрещается попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Также запрещается проведение массовых мероприятий.

В то же время для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешен проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Пассажирам теперь обязательно необходимо перевозить спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) в чехлах. Также надлежащая упаковка нужна для садового инвентаря, саженцев, рыболовных снастей.

Кроме этого, пассажиры метро должны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещен частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах.

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