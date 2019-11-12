Главная Новости
12 ноября • обновлено в 18:07
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Обзор последних важнейших новостей по состоянию на вечер вторника 12 ноября

51
Читать материал на украинском

Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук рассказал о важнейших последних новостях по состоянию на вечер вторника 12 ноября.

"Нафтогаз" готов остаться без нового контракта с "Газпромом"

Баталии вокруг рынка земли в Верховной Раде Украины

Нормандская встреча переносится на декабрь – все готовы, кроме РФ

Об этих и других новостях смотрите в прямом эфире на ObozTV

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости