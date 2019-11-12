Обзор последних важнейших новостей по состоянию на вечер вторника 12 ноября

Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук рассказал о важнейших последних новостях по состоянию на вечер вторника 12 ноября.

"Нафтогаз" готов остаться без нового контракта с "Газпромом"

Баталии вокруг рынка земли в Верховной Раде Украины

Нормандская встреча переносится на декабрь – все готовы, кроме РФ

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