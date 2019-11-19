Производителя вейпов в США обвиняют в манипуляции информацией и смертях подростков
Ведущий программы "Итоги" Вадим Колодийчук рассказал о важнейших свежие новости состоянию вечер вторника 19 ноября
Власти планируют справиться с очередями в детские сады в ближайшие четыре года
Курильщиков ждут новые стандартизированные пачки сигарет с большими изображениями болезней и жутким дизайном
Производителя вейпов в США обвиняют в манипуляции информацией и смертях подростков
Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.
0
0
0
0
0
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы