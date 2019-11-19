Ведущий программы "Итоги" Вадим Колодийчук рассказал о важнейших свежие новости состоянию вечер вторника 19 ноября

Власти планируют справиться с очередями в детские сады в ближайшие четыре года

Курильщиков ждут новые стандартизированные пачки сигарет с большими изображениями болезней и жутким дизайном

Производителя вейпов в США обвиняют в манипуляции информацией и смертях подростков

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