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19 ноября • обновлено в 20:36
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Производителя вейпов в США обвиняют в манипуляции информацией и смертях подростков

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Ведущий программы "Итоги" Вадим Колодийчук рассказал о важнейших свежие новости состоянию вечер вторника 19 ноября

Власти планируют справиться с очередями в детские сады в ближайшие четыре года

Курильщиков ждут новые стандартизированные пачки сигарет с большими изображениями болезней и жутким дизайном

Производителя вейпов в США обвиняют в манипуляции информацией и смертях подростков

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