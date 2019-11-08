За вождение в нетрезвом состоянии – тюрьма на 2 недели: комментарий МВД

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о том, что МВД предлагает сажать пьяных водителей на 5-15 суток в тюрьму

"Я сейчас приведу ужасную статистику. За 2018 год было поймано за рулем в состоянии опьянения и составлено 115 000 протоколов про вождение в нетрезвом виде. Это просто ужас. И это только те лица, которых патрульная полиция остановила и оформила. А сколько было тех, кто проехали мимо и доехали пьяными домой? Была идея, год назад, чтобы перевести ответственность за вождение в нетрезвом состоянии из административного правонарушения в уголовные проступки.

Но во время рассмотрения в Верховной Раде, к сожалению, не поддержали идею, чтобы ввести кроме штрафа – который сейчас очень большой, и 10, и 20 тысяч гривен – ввести еще и арест. Потому что мы видим, что размер штрафов не останавливает тех, кто хочет пьянствовать за рулем. С другой стороны – процедура оформления уголовного проступка намного сложнее с документальной точки зрения, чем оформление административного правонарушения.

Поэтому предложение министерства внутренних дел – вернуть вопрос ответственности за вождение в нетрезвом виде с уголовных проступков в административные правонарушения, но при этом ввести как альтернативу штрафу административный арест – на 5-10-15 суток", – заявил Геращенко

Будем подавать законопроект в ближайшие недели и надеемся, его примут как можно быстрее.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!