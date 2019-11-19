Важно создать условия для высокорентабельных производств: финансист о земельной реформе

Финансист Василий Горбаль в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, насколько интересной может быть украинская земля для иностранных инвесторов.

"Кроме внутренних игроков наше сельское хозяйство развивалось довольно часто без какой-либо постановки целевых задач, то есть выравнивания с точки зрения экономического развития регионов. В частности, что вот этот регион было бы важно, чтобы та или иная область развивала вот такие кластеры сельского хозяйства, соответственно, чтобы создавались кластеры сельского хозяйства, которые бы это развивали", - заявил финансист.

Он отметил важность создания условий для высокорентабельных производств, требующих высокого уровня инвестиций.

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