Главная Новости
19 ноября • обновлено в 20:36
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Важно создать условия для высокорентабельных производств: финансист о земельной реформе

88
Читать материал на украинском

Финансист Василий Горбаль в прямом эфире на ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал, насколько интересной может быть украинская земля для иностранных инвесторов.

"Кроме внутренних игроков наше сельское хозяйство развивалось довольно часто без какой-либо постановки целевых задач, то есть выравнивания с точки зрения экономического развития регионов. В частности, что вот этот регион было бы важно, чтобы та или иная область развивала вот такие кластеры сельского хозяйства, соответственно, чтобы создавались кластеры сельского хозяйства, которые бы это развивали", - заявил финансист.

Он отметил важность создания условий для высокорентабельных производств, требующих высокого уровня инвестиций.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

Темы
Итоги Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Василий Горбаль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости