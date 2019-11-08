Эксперт не исключил путь двух Корей после разведения войск на Донбассе

Заместитель директора Украинского института исследований экстримизма Богдан Петренко в прямом эфире ObozTV прокомментировал разведение войск на Донбассе.

"Мне кажется, есть какая-то логика в том, чтобы заморозить конфликт. Если мы возьмем просто разведение без применения каких-либо действий, мы получим то, что мы получили в Корее. Там состоялось разведения войск и закреплена демилитаризованная зона, которая существует уже более 65 лет. Каких-либо движений в этом вопросе фактически на сегодняшний момент не существует. Важно, что произойдет после разведения. А фактически все действия власти сводятся лишь к тому, что мы должны выходить на нормандский формат", - заявил Петренко.

Он также прокомментировал заявления о том, что украинская власть готова сотрудничать с террористами, отметив, что подобные заявления направлены на то, чтобы протестировать реакцию общества.

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