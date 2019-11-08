Применяется системная технология о забывании Крыма: исследователь экстримизма

Заместитель директора Украинского института исследований экстримизма Богдан Петренко в прямом эфире ObozTV прокомментировал возвращение Крыма Украине.

"Крым не вписывается в формулу корейского сценария. Вообще украинский сценарий, он уникален. Похожим был Хорватский сценарий, но в том варианте главным фактором стало то, что Сербия отказалась поддерживать сепаратистов в Хорватии. А это с Россией трудно представить. Фактически за последние несколько лет , откровенно говоря, Крым исчез из информационного пространства. Он даже не был каким триггером во время избирательных компаний, как у нас обычно бывает. Здесь происходит какая-то системная технология о забывании Крыма. Де факто, ключ к решению конфликта на Донбассе, это или признание Украиной Крыма российской территорией, или признание Россией, что они оккупировали Крым, и вывод российских войск оттуда", - заявил Петренко.

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