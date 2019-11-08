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8 ноября • обновлено в 19:33
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Как будут проверять пенсионеров и субсидиантов: народный депутат

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Народный депутат Александр Качура в прямом эфире ObozTV рассказал, как будет работать на практике закон о проверке пенсионеров и субсидиантов.

Он заявил, что это будет автоматизированный процесс, это будет комплекс мероприятий по сбору и проверке достоверности информации, которая вносится в базу данных, и не будет необходимости в дальнейшем собирать различные бумажки и передавать их от одного органа к другому.

"Эта информация будет между собой консолидироваться, и будут учитываться все необходимые выплаты, которые были по конкретному гражданину, для начисления ему государственных гарантий, в каждой категории граждан видносятся", - рассказал депутат.

Он добавил, что человеческой фактор в данной системе будет исключен.

"Мы сделали все необходимое, для того чтобы эта система, весь массив информации, был максимально защищенным. Мы принимаем даже отдельный закон, который будет регулировать этот вопрос", - отметил Качура

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