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6 ноября • обновлено в 19:33
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Правительство пойдет по программе уничтожения украинского села: Николай Томенко

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Лидер партии общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал обещанное повышение заработных плат педагогам.

"Была концепция предыдущего правительства, когда во времена министра Гриневича, был принят законопроект, предусматривающий существенное повышение зарплаты педагогам, собственно и избирательную компанию многие на этом делали. И было еще обещание в 4 тыс. долларов от президента Зеленского, которое потом все высмеяли . Было бы правильно делать так называемые "подъемные". Даже эта сумма раз в год, она не является такой большой. Сейчас министерство планирует брать деньги за счет сокращения. Правительство пойдет по программе уничтожения украинского села и будет уменьшать количество учеников в классе до 15 человек", - заявил Томенко.

Томенко также прокомментировал наличие надбавок за выслугу лет для чиновников и их отсутствие для педагогов.

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