За отставку Рябошапки вряд ли насобирают 150 подписей: представитель партии "Голос"

Народный депутат, замглавы партии "Голос" Ярослав Юрчишин в прямом эфире ObozTV прокомментировал сбор подписей за отставку генерального прокурора Украины.

"Инициатор сбора подписей – Антон Поляков. Насколько я понимаю, у Антона есть информация о привлечение к коррупционным схемам кого-то из действующих депутатов-мажоритарщиков. Информация передана в прокуратуру. Прокуратура, по имеющейся у меня информации, изучает достоверность предоставленной информации и готовит соответствующие процессуальные действия", -заявил Юрчишин.

Он добавил, что у Антона Полякова есть четкое убеждение, что в прокуратуре хотят "похоронить" это дело. И не ожидая никакой обратной связи, он начал собирать подписи.

"Я сомневаюсь, что соберут. По крайней мере, на данном этапе. Потому что г-н Рябошапка только начал свою работу. Из того, что в нашей сфере деятельности, в антикоррупции, у нас уже есть удовлетворенное представление на Дубневича. Дело, которое при предыдущем генеральном прокуроре не двигалось, хотя информация была. Поэтому в данном случае я не думаю, что этот вопрос достаточно оперативен", - отметил народный депутат.

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