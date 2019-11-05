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5 ноября • обновлено в 20:42
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В бюджет 2020 заложили повышение ЗП для учителей: представитель партии "Голос"

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Народный депутат, заместитель главы партии "Голос" Яросалав Юрчишин в прямом эфире ObozTV прокомментировал принятие бюджета Украины на 2020 год.

Он заявил, что имеет только общую информацию по этому вопросу.

"Мы изучали статью, касающуюся образования, касающуюся так называемого "соц-эконома", то есть ручного распределения средств через бюджет на мажоритарные округа. Не из фонда развития, а фактически, в ручном режиме. К сожалению, это сохраняется. Относительно образовательных расходов, то услышано предложение собственно зарезервировать для поднятия заработных плат учителям 3,7 млрд гривен, что дает достаточно существенное усиление. Это определяется, как оплата труда специальных категорий, что позволяет определять это, опять же, в ручном режиме", - заявил Юрчишин.

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Ярослав Юрчишин
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