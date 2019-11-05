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5 ноября • обновлено в 20:42
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Налоговая скидка для налогообложения родственников первой степени родства

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Член комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в прямом эфире ObozTV прокомментировала слухи введения семейного налогообложения.

"Вы знаете, мне кажется, относительно налогообложения домохозяйств, то Галина Третьякова говорила об этом еще несколько лет назад. Но мне кажется, она немного напутала, потому что она говорит о налогообложении домохозяйств, а семейное налогообложение – это немножко другое дело. Потому что, например, семья считается семьей и родственниками первой степени родства, даже если они разведены, а Галина говорит сейчас, что ситуация предоставления субсидий привела бы к тому, чтобы многие семьи расставались бы фиктивно. И нам нужно было бы избегать таких ситуаций", - пояснила она.

По ее словам, сейчас в действующем кодексе есть такая статья как налоговая скидка. Она предусматривает стимулы по налогообложению семейного дохода и больше базируется на налогообложении родственников первой степени родства, отметила Южанина.

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