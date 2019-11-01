Начали разводить войска, а не все так просто оказалось: военный эксперт

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал разведение войск на Донбассе.

"Я думаю, что есть фактор безопасности, о котором говорит министр обороны. И конечно же нельзя отводить войска с тех позиций, которые постоянно под обстрелом, их могут занять пророссийские формирования. Возможно, после того, как развели в Станице Луганской, в Золотом не все так просто получилось. Мы помним добровольцев. Люди выходили на улицы. Возможно, ждали сигналы относительно того, когда нормандская встреча состоится, сигнал не получили и решили притормозить этот процесс. Вот такие два аспекта есть. Я думаю, что теперь будут ждать соответствующие сигналы, и там дальше будут двигаться ", - заявил Мусиенко

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