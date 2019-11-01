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1 ноября • обновлено в 19:06
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Итоги: обзор самых интересных новостей состоянию на вечер пятницы

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Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук сделал обзор самых интересных новостей по состоянию на вечер пятницы 1 ноября:

Нормандская встреча под угрозой срыва

Новая волна компромата - секс-скандал в парламенте

Дипломаты обсуждают двойное гражданство для украинцев

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