Итоги: обзор самых интересных новостей состоянию на вечер пятницы

Итоги: обзор самых интересных новостей состоянию на вечер пятницы56 Читать материал на украинском
Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук сделал обзор самых интересных новостей по состоянию на вечер пятницы 1 ноября:
Нормандская встреча под угрозой срыва
Новая волна компромата - секс-скандал в парламенте
Дипломаты обсуждают двойное гражданство для украинцев
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