К концу года решений по транспорту газа не будет: американский политолог

Американский политический эксперт Джейсон Смарт в прямом эфире ObozTV прокомментировал новости о том, что Дания согласилась на строительство "Северного потока-2".

"В России сейчас очень сложная ситуация из-за того, что происходит в Сирии и Иране. Именно поэтому я думаю, что сейчас для Росс очень интересный момент в Украине. Но интересно, что будет дальше, ведь у России нет выхода из тех проблем, которые Россия сама себе придумала, начав войну в Украине. Но до конца года никаких решений уже не будет принято", - заявил Джейсон.

По его мнению в январе или феврале Россия сможет сказать Украине, что вам не хватает газа, и поэтому Украина должна будет пойти на условия РФ.

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