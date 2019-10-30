Готова ли Украина к отопительному сезону: эксперт по энергетическим вопросам

Эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук в прямом эфире ObozTV прокомментировал готовность Украины к отопительному сезону.

"Могут быть точки, где газа просто не будет хватать, потому что есть проблемы с газовыми сетями. Если транзит российского газа прекращается, и мы начинаем качать газ из подземных хранилищ на восток Украины и на юг, то там могут быть существенные ограничения. Но в целом надо понимать, что ограничения будут касаться абсолютно всех. в первую очередь - промышленности, и во вторую очередь - теплокоммунэнерго, то есть населения, и соответственно третий момент - это население, которое живет в частном секторе - там не у всех стоит современное оборудование, которое может выдержать низкое давление. Плюс надо понимать, что есть значительная сумма долгов и создается новый оператор ГТС, и он уже имеет огромную проблему с этими долгами", - заявил Корольчук.

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