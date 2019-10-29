Закон о кнопкодавстве должен отвлечь общество от разведения войск: экс-депутат

Народный депутат предыдущих созывов Александр Бригинец в прямом эфире ObozTV прокомментировал инициативы парламента по преодолению кнопкодавства.

Он заявил, что эта тема поднимается сейчас для того, чтобы отвлечь внимание общества от того, что происходит разведение войск на Донбассе.

"Это неплохой технологический ход. Ну кто может сегодня кнопкодавить в парламенте? Тот, кто хочет принятия решений. А кто хочет принятия решений? Фракция Зеленского. Фактически - этот закон Зеленский принимает для себя. Недавно появилась информация, что депутаты получают доплату от политической силы президента, поэтому, я думаю, что в таких условиях те деньги, которые они должны заплатить в виде штрафов, - просто ничтожные по сравнению с теми тысячами долларов, которые они получают в виде доплат", - отметил Бригинец.

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