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29 октября • обновлено в 19:16
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Солнечные электростанции являются экологически чистыми: эксперт по возобновляемой энергетике

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Эксперт сферы возобновляемых источников энергии Дмитрий Лукомский в прямом эфире ObozTV развеял мифы о возобновляемой энергетике.

Он отметил, что зеленая энергетика является полностью экологически чистой.

"При производстве зеленой электроэнергии не используются любые виды топлива, нет выбросов в атмосферу и те комплектующие, то оборудование, которое используется для таких электростанций, оно не содержит в себе каких-то веществ, требующих утилизации, являются химически активными или агрессивными. Если брать солнечную электростанцию, то это алюминий, металл стекло, то есть ничего такого, что может нанести вред окружающей среде, у этих объектов нет точно. И в принципе, это миф, так как при строительстве таких объектов обычно делается проектная документация, она проходит экспертизу", - заявил эксперт.

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