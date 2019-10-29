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29 октября • обновлено в 19:16
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Тренды развития возобновляемой энергетики в Украине в 2019 году

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Эксперт сферы возобновляемых источников энергии Дмитрий Лукомский в прямом эфире ObozTV прокомментировал тренды и динамику развития возобновляемой энергетики в Украине.

"Сейчас эта отрасль очень активно развивается. Инвестировано уже более 3 млрд долларов в Украине. И очень активный и бурный рост мы видели в течение именно этого 2019 года, то есть отрасль развивалась очень высокими темпами, если говорить о солнечной энергетике, то новые мощности, которые вводятся в нашем государстве, они ежегодно растут более чем в три раза", - заявил Лукомский.

Он также заявил, что все, что касается развития возобновляемой энергетики в Украине, должно обсуждаться и внедряться с участием максимального круга стейк-холдеров. То есть это не может быть только инициатива государства, добавил эксперт.

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