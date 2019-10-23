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23 октября • обновлено в 20:53
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Итоги дня с Вадимом Колодийчуком: обзор новостей

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Ведущий прямого эфира ObozTV Вадим Колодийчук рассказал о важнейших событиях по состоянию на вечер среды 23 октября.

Турция объявила об окончании военной операции на Северо-Востоке Сирии.

39 трупов нашли в грузовике под Лондоном

Власти Гонконга отозвали поправку к закону об экстрадиции в материковый Китай

Сигареты могут подорожать до 50 гривен за 1 пачку

Правоохранители нашли трехмесячного мальчика, которого накануне похитили под Киевом

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