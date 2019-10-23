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23 октября • обновлено в 19:39
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Для Кремля вопрос номер один – это Сирия: Роман Бессмертный

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Экс-представитель Украины в трехсторонней Контактной группе в Минске Роман бессмертный в прямом эфире ObozTV прокомментировал, произойдет ли встреча в нормандском формате.

Он заявил, что нужно сначала ответить на вопрос, существует ли потребность в такой встрече, затем - на вопрос, на сколько стороны готовы к ней, и уже потом - есть ли им что обсуждать.

"Очевидно, что с точки зрения диспозиции сторон, эта встреча будет носить характер очередного свидания без всякого результата. И это, к сожалению, то лучшее, на что можно было надеяться с самого начала, потому что это легко прогнозировалось. Еще в июне я говорил , что встречи не будет ни в июле, ни в августе, ни в сентябре, и у меня вообще есть сомнения, что это произойдет даже в этом году. Сейчас международная ситуация очень усложнилась и вносит коррективы актуальности, которые нас ставят даже не во второй и не в третий ряд. Для Кремля сегодня вопрос номер один это Сирия ", - заявил Бессмертный.

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