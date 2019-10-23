Как обмануть детектор лжи: комментарии полиграфолога

Полиграфолог Олег Назаров в прямом эфире ObozTV прокомментировал можно ли обмануть детектор.

"У тестирования на полиграфе, как и у любого научного исследования, есть определенная вероятность. Точность исследования на полиграфе составляет около 95%, в зависимости от сферы его применения – экспертная деятельность, кадровая работа, розыскные мероприятия в рамках какого-то ЧП. Поэтому здесь будет зависеть от того, какой методический инструментарий используется непосредственно специалистом", - заявил Назаров.

Что касается возможности обойти исследование на полиграфе, то, по его словам, согласно всем научным и методичным средствам информации, существуют определенные противопоказания, которые не дают возможности провести точное тестирование.

"Наличие противопоказаний не даст уверенно прийти к тому или иному выводу после проведения исследования. В первую очередь, противопоказания в случае, если лицо принимает определенные психоактивные вещества. Т.е. такие вещества, которые влияют на работу нервной системы – или притормаживая ее, или возбуждая и т.д. В основном противопоказания могут носить медицинский характер. Это, конечно, мешает установлению той либо иной психологической установки, вероятной, на сокрытие определенной информации" - отметил эксперт.

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