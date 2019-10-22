Добровольная децентрализация продлится до весны: заместитель министра

Первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Дмитрий Живицкий в прямом эфире ObozTV прокомментировал, когда закончится реформа децентрализации.

По его словам, реформа децентрализации закончится тогда, когда будет принят соответствующий закон, которым будут установлены границы всех объединенных территориальных общин на территории Украины. Если говорить о временных рамках, то у нас процесс объединения общин на данный момент добровольный. И общины, которые объединяются, сами инициируют этот процесс и сами это для себя делают, добавил он.

"Но если не поставить какую-то конечную дату, до которой они это все сделают, то это не будет сделано. По некоторым причинам. Во-первых, по политическому влиянию. Также есть влияние крупных агропредприятий, холдингов, у которых есть земельные участки в пределах определенных населенных пунктов, и они хотят, чтобы границы этих населенных пунктов совпадали с границам земли, которую они обрабатывают. Чтобы убрать все эти вещи, я думаю – и уверен, что так и будет – наверное, где-то весной будет дедлайн, до которого общины будут объединяться самостоятельно, добровольно. А потом уже, просчитав правильную модель состоятельности этих громад, будет законом принята новая система административно-территориального устройства новых границ, новых общин", - заявил Живицкий.

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