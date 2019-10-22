РФ саботирует выполнение минских договоренностей намеренно: военный эксперт

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV прокомментировал шансы на встречу в нормандском формате в ближайшее время.

Он заявил, что больше всех не заинтересована во встрече именно Российская Федерация. Ведь она делает все, для того чтобы не выполнять те условия, которые были уже достигнуты: прекращение огня, разведение войск, режим тишины.

"Все это нарушается именно по вине российской стороны. В то же время они заинтересованы в том, чтобы и без саммита нормандского формата диктовать свои условия, ставить ультиматумы, с тем чтобы принять закон перед встречей, сеять беспокойство внутри украинского государства. Они занимают выгодную позицию – если вы не идете на наши условия по нормандскому формату, то для чего нам с вами встречаться. Но Украина сейчас может заявить о том, что мы выполняем, а РФ в очередной раз не исполняет, значит ищите альтернативу минскому формату, поскольку он не работает", - отметил Мусиенко.

Он также добавил, что нормандский формат, как и минские договоренности, больше невыгоден именно Украине.

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