Затыкают дыры в бюджете вместо формирования стратегии: экономист

Экономист, председатель ОО "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук в прямом эфире ObozTV прокомментировал проект госбюджета Украины 2020 года.

Он отметил, что для того, чтобы услышать, нужно хотеть это слышать. На самом деле, рассмотрение той программы, которую правительство представило ВР, показало, что слишком слушать общество и ВР они не собираются, то есть что-то они себе напланировали и тем путем идут.

"Будут ли действительно какие-то очень большие, существенные изменения ко второму чтению? Безусловно они будут. А вот на сколько существенные? Честно говоря, не уверен. Почему? Потому что, на самом деле, что интересует каждого из нас, как члена общества? Нас интересуют заработные платы, каким будет уровень социальной защиты, будут уменьшены или увеличены ассигнования на образование, на медицину, на социалку вообще, в целом. А меня как экономиста интересует достаточно простая вещь: будет ли хоть что-то со стороны государства сделано для развития промышленного сектора экономики. Потому что пока что ни согласно тому первому варианту представленного бюджета, ни согласно той программы, которую правительство представило, этого нет. То есть больше занимаются затыканием дыр в бюджете, чем вопросами стратегического видения", - заявил Гарбарук.

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