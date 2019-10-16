Проект бюджета 2020 противоречит программе правительства: народный депутат

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко прокомментировал проект бюджета 2020, который ВР будет голосовать в пятницу.

"Монобольшинство проголосует этот проект бюджета, нет никаких вопросов, хотя он является абсолютно таким, который не соответствует вообще ничему. Давайте по пунктам: первое - мы приняли программу правительства. Я не голосовал за нее. Я голосовал против, потому что это не программа, а сочинение на тему "Украина моей мечты". Там сказано, что за пять лет цель - 40% экономического роста, первый год 5%. Как вы думаете, сколько заложено экономического роста в проект госбюджета? Три. А это разница в десятки миллиардов гривен. Что это значит? Почему так? Вы сами говорите, что будет 5%, а в проект бюджета закладываете 3%.

Образование - всем понятно, что обещания команды Зеленского по зарплатам учителей в четыре тысячи долларов не соответствуют действительности, но хотя бы выполните постановления правительства по новой тарифной сетке для работников образования, которая предусматривает увеличение зарплат для педагогов. Никаких. Ни единой гривни нет, заложенной на выполнение этого постановления. Фактически, педагогам закладывается увеличение только на уровень инфляции. Также информирую вас, что в проекте бюджета нет никакой программы в поддержку украинского села", - заявил народный депутат.

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