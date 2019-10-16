Турборежим заменили на дурнорежим: Алексей Гончаренко

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего Вадима Колодийчука.

Он заявил, что новый режим, по которому будет работать ВР после отмены так называемого "турборежима" можно назвать "дурнорежимом".

"Так как мы принимаем глупости. Сегодняшний день, пожалуйста, это законопроект 1008, это судебная реформа так называемая. Законопроект, который раскритиковала генсек Совета Европы, написала письмо к новой власти с просьбой дождаться экспертной оценки от Венецианской комиссии, посольство Канады, Германии и Великобритании направили аналогичные обращения, ни одна партия, ни одна фракция кроме "Слуги народа" не дала ни одного голоса за этот закон, но все равно 236 "ЗА", все поправки отклонены, принято решение. Что оно предполагает - это сокращение количества судей Верховного суда. Сегодня тысячи людей ждут решения Верховного суда, и уменьшением количества судей мы фактически ликвидируем возможность для миллионов украинцев доступа к справедливому судопроизводству", - заявил Алексей Гончаренко.

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