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16 октября • обновлено в 18:47
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Коломойскому крайне важно быстро вернуть Приват: экономист

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Экономист Борис Кушнирук в прямом эфире ObozTV дал прогнозы относительно переговоров Украины с МВФ.

Он заявил, что считает эту поездку рабочей.

"Я бы считал, что это будет все же рабочая поездка, там будут обсуждаться основные вопросы, которые будут задавать МВФ, и в какие сроки мы их будем реализовывать. Кроме того, будут подниматься вопросы, которые не могут не беспокоить МВФ, например вопрос с Приватом. Ни для кого не секрет, что сейчас чиновники отстранились от этой истории, и происходят процессы, которые направлены на то, чтобы предоставить господину Коломойскому контроль над Приват банком, причем для него это фактически вопрос жизни и смерти, потому что после решения Высокого суда Лондона, фактически это позволило проводить судебное заседание по Коломойскому и его попыткам вернуть контроль и по мошенничеству, которое там у него было, это становится для него вопросом жизни и смерти", - отметил Кушнирук.

Он добавил, что Коломойскому сверхважно вернуть контроль над Приватом до того, как в Лондонском суде будет принято решение о том, что он мошенник, и его начнут разыскивать по всему миру.

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