Полностью отрезать оккупированную часть от Украины невозможно: экс-глава ОГА

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский прокомментировал возможность полного отрезания временно-оккупированных территорий от территории Украины.

Он заявил, что самой большой проблемой в настоящее время являются заминированые территории. Если ту часть, которую минировали ВСУ, мы понимаем и знаем, как разминировать, то минные поля на оккупированных территориях будут проблемой, когда Украина возобновит контроль над ними.

"Сейчас есть четыре контрольно-пропускные пункты, и запретить проход через них невозможно, потому что в действительности даже в Донецкой ОГА работали патриоты Украины, которые выехали из временно-оккупированных территорий, но их папа и мама остались там, и связь разорвать невозможно. Кроме того, на нашей территории мы начали дистанционное обучение для школьников. По газу одна территория не зависит от другой. По электроэнергии полностью в автономном режиме работают обе стороны. По Донецкой области есть огромная проблема - это вода", - заявил Жебривский.

По его словам, именно из-за этой проблемы полностью отрезать оккупированную территорию от Украины нельзя, ведь мы зависимы от сего водопровода.

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