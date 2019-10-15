Украина от формулы Штайнмайера ничего не получит: экс-глава Донецкой ОГА

Экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский прокомментировал разведение войск на Донбассе.

Он отметил, что есть проблематика, ведь нам сначала говорили, что если Леонид Кучма в минской рабочей группе подпишет формулу Штайнмайера, то произойдет встреча в нормандской формате, но затем россияне стали требовать разведения войск в трех населенных пунктах.

"После этого Сурков заявил, что нужно еще принять новый закон об особом статусе временно оккупированных территорий, а его помощник заявил, что если Украина думает, что после выполнения формулы Штайнмайера она получит юрисдикцию над оккупированными территориями, то они сами себя хотят обманывать. И конечно, расставил акценты российский пропагандист Соловьев, в эфире одного из телеканалов заявил, что это очень хорошо, если мы эту формулу примем, ведь Украина ничего не получит, а мы выберем кого нужно, потому что все будет под контролем РФ, а после выборов прокуратуру и суды будет назначать новая власть, никакого контроля над границей с РФ Украина не получит, а после всего этого, он сказал, что Харьков, Одесса и Запорожье скажут, мы что рыжие, ну если можно ОРДЛО, то почему так нельзя. И таким образом, господин Соловьев сказал, что РФ без крови получит контроль над всей Украиной", - заявил Жебривский

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