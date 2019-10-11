Минимум две тысячи долларов: столько стоит родить ребенка в Украине

Журналисты Олег Дейнека и Валерий Товмач в прямом эфире ObozTV рассказали о своем расследовании о поборах в роддомах Киева.

"Минимум две тысячи долларов должна заплатить семья, если хочет обзавестись ребенком. Это такие суммы выставляются в роддоме номер 5, номер 7. Все это стало результатом нашого расследования, которое мы посвятили именно руководительнице здравоохранения в городе Киеве, ведь она является специализированным врачом именно по родам, она является врачом-акушером, и именно поэтому мы заинтересовались непосредственно этой сферой. Если она является специалистом, то что же у нас в этой области", - отметил Олег Дейнека.

По его словам, оказалось, что имеет место полный беспорядок с бюджетными деньгами. Но даже те деньги, которые собираются с людей, они также исчезают, они не остаются в Украине, заявил журналист.

"То есть они не остаются в Украине, они сразу же оказываются на Кипре, в оффшоре", - добавил Дейнека.

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