Минский формат - это переговоры ни о чем: блоггер

Журналист, блогер Кирилл Сазонов прокомментировал Минские договоренности и возможные выборы на оккупированных территориях.

Он заявил, что не понимает, что значит взять границу под контроль. Кто ее должен взять под контроль, и о какой именно границе идет речь, уточнил журналист. Также для него остается вопросом, кто будет пускать на эту территорию международных наблюдателей. Без команды из Москвы никто на эту территорию наблюдателей не пропустит, заявил Сазонов.

"Если говорить о реальности, то России совершенно не нужно идти на украинские условия. Проведение выборов - это вообще отдельный ключевой вопрос, кто имеет право выбирать, кто имеет право быть избранным. Поэтому, пока это переговоры ни о чем", - заявил журналист.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!